Англія

Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд прокоментував перемогу над Вулвергемптоном (4:3) в матчі 22-го туру АПЛ.

У 22-му турі АПЛ Манчестер Юнайтед насилу вирвав перемогу над Вулвергемптоном на виїзді — 4:3. Гойлунд забив та віддав пас, а після матчі окреслив цілі своєї команди на залишок сезону.

"Сподіваюся, це може стати поворотним моментом. Це велика перемога на виїзді. Можливо, ми здобудемо кілька перемог. Січень був для нас нормальним. Тепер я сподіваюся на вдалий лютий.

Ми хочемо перемагати в кожній грі, брати участь у Кубку Англії та підійматися якомога вище в таблиці. Сподіваюся, ми зможемо вийти в Лігу чемпіонів", — сказав Гойлунд в коментарі TNT Sports.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед в англійській Прем'єр-лізі.