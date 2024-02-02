Англія

Тренер розповів щодо нинішніх виступів українського гравця.

Роберто Де Дзербі розповів щодо виступів Михайла Мудрика у Челсі, з яким вони були разом у Шахтарі - повідомляє Cronache Ds Spogliato.

"Він залишив свою країну та доєднався до великого клубу у січні, коли ще був дуже молодий. Минулого сезону у Челсі була складна кампанія, тож він не міг грати на максимумі.

Мудрик – інтроверт, він потребує особливого ставлення, але це неймовірний талант. Він один з найкращих гравців світу за потенціалом, але багато інших речей теж мають значення. Наприклад, навколишнє середовище".

Роберто Де Дзербі також може стати тренером Барселони. Михайло Мудрик виступає у Челсі із 2023 року.

Цього сезону 23-річний гравець провів 24 матчі в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 2 асисти.