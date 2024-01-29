Клуб шукає заміну на майбутнє для нинішнього наставника.
Роберто Де Дзербі Тренер - Getty Images
29 січня 2024, 16:56
Барселону може очолити наступного літа Роберто Де Дзербі - повідомляє Marca.
Хаві вирішив залишити іспанську команду. У керівництві шукають наставника з досвідом роботи у топових лігах, який має молодість та енергійність, а також завжди хоче вигравати, тому Роберто може відповідати даним тезам.
Наразі Де Дзербі робить добру роботу у Брайтоні, клуб йде на високих місцях у чемпіонаті Англії.
Клаусула в угоді з командою становить 20 мільйонів євро.