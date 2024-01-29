Іспанія

Клуб шукає заміну на майбутнє для нинішнього наставника.

Барселону може очолити наступного літа Роберто Де Дзербі - повідомляє Marca.

Хаві вирішив залишити іспанську команду. У керівництві шукають наставника з досвідом роботи у топових лігах, який має молодість та енергійність, а також завжди хоче вигравати, тому Роберто може відповідати даним тезам.

Наразі Де Дзербі робить добру роботу у Брайтоні, клуб йде на високих місцях у чемпіонаті Англії.

Клаусула в угоді з командою становить 20 мільйонів євро.