Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед прокоментував низьку результативність форварда Расмуса Гойлунда.

В поточному сезоні АПЛ форвард МЮ Расмус Гойлунд відзначився лише трьома забитими м'ячами, хоча манкуніанці заплатили за нападника майже 74 мільйони євро італійській Аталанті. Проте жахлива результативність 21-річного форварда не хвилює головного тренера команди Еріка тен Гага. Він акцентує на його прогресі.

"Ви бачите, як Гойлунд прогресує? Ми йому довіряємо.

Він злиться, коли не забиває, але саме тому ми його вибрали. У нього є стійкість і спокій, і він може виступати під таким тиском. У нього не було моменту, коли він хотів би здатися", — сказав тен Гаг.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед в англійській Прем'єр-лізі.