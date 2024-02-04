Англія

Український нападник Назарій Русин забив розкішний гол, завдяки якому команда здобула один заліковий бал в матчі Чемпіоншипу.

В матчі 30-го туру Чемпіоншипу Мідсбро приймав Сандерленд. Поєдинок відбувся на Ріверсайд Стедіум.

Перший тайм завершився без голів. Втім, на початку другої години матчу рахунок було відкрито. Нападник господарів Маркус Форсс засмутив суперника. 1:0.

Через шість хвилин після пропущеного голу на полі з'явився Назарій Русин і став рятівником своєї команди. На 83-ій хвилині українець отримав м'яч від Кларка і без зволікань пробив у ближній кут воріт — голкіпер не впорався з ударом. 1:1.

NAZARIY RUSYN 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/49g8vfWK90 — Sunderland Me Faz Ter Depressão (@SunderlandDepre) February 4, 2024

Таким чином, Мідсбро і Сандерленд заробили по одному балу. Господарі залишились на 12-му місці, а "чорні коти" — восьмі. Відставання команди Русина від зони плей-оф Чемпіоншипу складає два очки.

Мідсбро — Сандерленд 1:1

Голи: Форсс, 61 — Русин, 83