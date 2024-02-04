Україна

Черговий новачок одного з лідерів чемпіонату України.

Полісся оголосило про підписання бразильського півзахисника Таллеса Маседо Толедо Кости. Термін контракту — 4 роки.

Таллес Коста є вихованцем футбольного клубу Сан-Паулу, за який дебютував на професійному рівні. Також викликався в збірні команди Бразилії U-16 та U-17.

У 2019 році здобув титул чемпіона юнацького чемпіонату світу в складі збірної Бразилії U-17.

Раніше Полісся купило Венделла Габріеля.