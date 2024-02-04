Італія

Завершився шостий поєдинок 23 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять третього туру італійської Серії А-2023/24 Торіно приймав Салернітану на Стадіо Олімпіко Гранде Торіно.

В обох таймах краще виглядали саме господарі поля, проте втілити свою перевагу у результативні удари не були спроможні як вони, так і гості. Зірковий новачок колективу Філіппо Індзагі центральний захисник Жером Боатенг провів на полі понад 60 хвилин.

Торіно — Салернітана 0:0

Торіно: Мілінкович-Савич — Тамез (Пеллегрі, 65), Сазонов (Ловато, 80), Родрігес (Масіна, 43) — Белланова, Річчі (Ілич, 80), Влашич (Джіджі, 65), Лінетті, Лазаро — Санабрія, Сапата

Салернітана: Очоа — П'єроцці, Боатенг (Пеллегріно, 61), Пасалідіс (Самбія, 73) — Дзанолі, Маджоре, Башич, Брадарич — Кандрева, Кастанос (Віньято, 87) — Чауна (Діа, 62)

Попередження: Сазонов, Лінетті — П'єроцці