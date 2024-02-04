Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився коментарем після поразки його команди від Вулвергемптона в АПЛ (2:4)

"Коли ми забивали, гра була в наших руках. Як тільки ми пропускаємо, то відразу починаємо нервуватись і не справляємося зі стресом.

Ми пропустили два автоголи, було важко керувати командою, стрес. Ми мали шанси при рахунку 2:2, але потім ми пропустили третій. Дуже розчаровані. Вболівальники, прийміть вибачення, а тим, хто залишився і підтримував команду до кінця – спасибі. Нам дуже шкода, і ми розчаровані.

Це нормально, що ми не відповідаємо історії клубу. Зараз інший проєкт, і це питання часу", — наводить слова Почеттіно ВВС.