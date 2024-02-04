Англія

Асист Мудрика не допоміг Челсі врятуватись від поразки Вулвергемптону

Команда Маурісіо Почеттіно не програвала вдома з кінця жовтня, але й ця серія добігла до завершення.

Челсі — Вулвергемптон, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Челсі — Вулвергемптон 2:4

Голи: Палмер, 19, Сілва, 86 — Кунья, 22, 63, 82, Дісасі, 43



Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 81), Дісасі, Тіаго Сілва, Чілвелл (Бадьяшиль, 81) — Кайседо (Джексон, 63), Галлагер — Палмер, Енцо, Стерлінг (Мудрик, 71) — Нкунку (Чуквуемека, 72).



Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Гомес (Доерті, 90), Аїт-Нурі (У. Буено, 87) — Сарабія (Дойл, 72), Кунья — Нету (Бельгард, 72).



Попередження: Нюсто, Кайседо, Чілвелл — Семеду, Нету.