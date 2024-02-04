Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Арсеналом.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку своєї команди у матчі 23 туру АПЛ проти Арсеналу (1:3).

"Загалом ми можемо визнати, що Арсенал заслужив на три очки. Обставини були трохи дивними. Наш гол був схожим на той, що ми забили їм у Кубку. У кубковій грі ми мали ще більше шансів.

Ми забили гол перед перервою, не завдавши жодного удару в площину воріт, тому побачити гол — трохи дивно.

Сьогодні нам довелося адаптуватись у багатьох моментах. Ми знайшли свою гру, у нас були навіси та ситуації, коли рахунок був близьким, а потім був другий тайм.

Арсенал забивав голи і був багато в чому кращий за нас. Ми повинні грати у найкращий футбол, це зрозуміло.

Чи була червона картка? Не впевнений. Але навіть без цього ми програвали і мали лише один удар по воротах", — наводить слова Клоппа Sky Sports.

Ліверпуль продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Арсенал на два бали.