Англія

Форварда Челсі допекли негативні коментарі.

Напередодні український нападник лондонського Челсі Михайло Мудрик відзначився гольовою передачею в матчі двадцять третього туру англійської Прем’єр-ліги проти Вулвергемптона.

Асист Мудрика в огляді матчу Челсі — Вулвергемптон

Однак "сині" ту гру все ж таки програли (2:4), тому невдоволених грою команди вболівальників було чимало.

Один із них вирішив написати українцю безпосередньо в приватні повідомлення однієї з соціальних мереж, і точно не розраховував на ту відповідь, що надав Мудрик.

"Що з тобою не так? Ти забув, як грати у футбол? Це було дуже погано, щось треба змінювати. Можливо, попрацюй трохи один-на-один на тренуваннях. Кожен раз, коли ти виходиш на поле, ми граємо на одного гравця менше", — ішлось у повідомленні фаната.

На це мудрик відповів наступним: "Давай зіграємо один-на-один. На 10000 фунтів стерлінгів".

Але дуелі так і не вийшло: "Брате, якщо так, то я особисто платитиму тобі гроші кожного разу, як ти забиватимеш.

Ми всі — уболівальники Челсі, тож я можу критикувати кожного гравця за його гру, але годі тобі, чоловіче! У вас попереду Евертон".

Далі Михайло продовжив: "Ти добре граєш у футбол?".

Однак і на це питання відповіді ми не дізнались, бо вболівальник Челсі відписав наступне: "Забивай голи за нас, будь ласка".

Нагадаємо, що в Мудрика цього сезону чотири голи та три гольові передачі в 25 матчах.