Англія

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про перегони за золотими медалями чемпіонату Англії.

Після поразки від Арсеналу (1:3) Ліверпуль може втратити першу сходинку, адже за втраченими очками Манчестер Сіті випереджає мерсисайдців на один бал. Проте це аж ніяк не турбує наставника "червоних" Юргена Клоппа — про що він розповів після поєдинку на Емірейтс.

"Якщо ви хочете знайти фахівця з чемпіонства в Англії, то я, ймовірно, не та людина, яку треба питати, тому що більшість часу ми фінішували другими.

Після фінального свистка я жодної секунди не думав про кількість матчів у Манчестер Сіті, про те, з ким і як вони зіграють. Ми маємо грати в межах нашого потенціалу. Треба вирішувати труднощі в грі, а потім побачимо, чим це закінчиться.

Я не нервував через дві гри Сіті у запасі. Ми завжди очікуємо, що вони виграють всі ігри, чесно кажучи, на 100 відсотків. Нам навіть не потрібно спостерігати за ними – навіть коли вони програють 0:1, матчі завжди закінчуються з рахунком 3:1. Все гаразд.

Для нас насправді нічого не змінилося. Ми хотіли б виграти в Арсеналу, але наші зусилля протягом 90 хвилин виявилися недостатніми", — цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Ліверпуль в 23 турі АПЛ-2023/24.