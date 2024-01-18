Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Іспанії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

 

АЛАВЕС

Прийшли

Пішли
Карлос Вісенте (п, Расінг Феррол, 600 тис. € Хон Каррікабуру (н, Реал Сосьєдад, по)
 

АЛЬМЕРІЯ

Прийшли

Пішли
Марчіано Чамі (н, Альмерія В) -
 

 

АТЛЕТІК БІЛЬБАО

Прийшли

Пішли
- Ніко Серрано (п, Расінг Феррол, ор)
 

 

АТЛЕТІКО МАДРИД

Прийшли

Пішли
Маркос Паоло (п, Сан-Паулу, зо)
 

 

АТЛЕТІКО МАДРИД

Прийшли

Пішли
Маркос Паоло (п, Сан-Паулу, зо)
-

 

БАРСЕЛОНА

Прийшли

Пішли
Вітор Роке (н, Атлетіко Паранаєнсе, 40,00 млн €)
-
 

БЕТІС

Прийшли

Пішли

Джонні Кардосо (п, Інтернасьональ, 6,00 млн €)
Сократіс Папастатопулос (з, ва)
Ассані Діао (п, Бетіс Депортіво)
-
 

ВАЛЕНСІЯ

Прийшли

Пішли

Джонні Кардосо (п, Інтернасьональ, 6,00 млн €)
Сократіс Папастатопулос (з, ва)
Ассані Діао (п, Бетіс Депортіво)
-
 

 

ВІЛЬЯРРЕАЛ

Прийшли

Пішли

Ерік Баї (з, Бешикташ, ва)

 Бен Діас (п, Шеффілд Юн., ор)
Маттео Габбія (з, Мілан, по)
 

 

ГРАНАДА

Прийшли

Пішли

Мартін Хонгла (п, Верона, 2,70 млн €)
Бруно Мендес (з, Корінтіанс, ва)
Августо Баталья (в, Рівер Плейт, ор)
Каміль П'ятковські (з, Зальцбург, ор)
Матіас Арезо (н, Пеньяроль, за)

 Альберто Переа (п, Анортосіс, ва)
Вілсон Манафа (з, Ботафого, ?)
Негос Петрович (п, Войводина, ор)
Альваро Каррерас (з, МЮ, по)
 

 

ЖИРОНА

Прийшли

Пішли

-

 Бернардо Еспіноса (з, Атлетіко Насьонал, ва)
 

 

КАДІС

Прийшли

Пішли

-

 Альваро Хіменес (п, Тенеріфе, ор)
Мартін Кальдерон (п, Санлукеньо, ор)
 

 

ЛАС-ПАЛЬМАС

Прийшли

Пішли

-

 Джонатан Вієйра (п, без клубу)
 

 

МАЛЬОРКА

Прийшли

Пішли

Браян Куфре (з, Нью-Йорк Сіті, по)

 -
 

 

ОСАСУНА

Прийшли

Пішли

-

 -
 

 

РАЙО ВАЛЬЄКАНО

Прийшли

Пішли

-

 -
 

 

РЕАЛ МАДРИД

Прийшли

Пішли

-

 -
 

 

РЕАЛ СОСЬЄДАД

Прийшли

Пішли

Хон Каррікабуру (н, Алавес, по)

 Мохамед Алі-Шо (н, Ніцца, 10,00 млн €)
Хон Каррікабуру (н,Андорра, ор)

 

СЕВІЛЬЯ

Прийшли

Пішли

Ганнібал Межбрі (п, МЮ, ор)
Люсьєн Агуме (п, Інтер, ор)
Ісаак Ромеро (н, Севілья Атлетіко)

 Фернандо (п, Віла Нова, ва)
 

 

СЕЛЬТА

Прийшли

Пішли

Жаїлсон (п, Палмейрас, ва)

 Агустін Марчесін (в, Греміо, ва)
 

 

ХЕТАФЕ

Прийшли

Пішли

Хесус Сантьяго (п, В. Месталья, ?)
Ілайш Моріба (п, Лейпциг, ор)

 -
 