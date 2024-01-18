Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в іспанській Ла Лізі під час зимового трансферного вікна 2024 року.
ВІТОР РОКЕ, БАРСЕЛОНА
18 січня 2024, 11:16
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Іспанії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
АЛАВЕС
|
Прийшли
|
Пішли
|Карлос Вісенте (п, Расінг Феррол, 600 тис. €
|Хон Каррікабуру (н, Реал Сосьєдад, по)
АЛЬМЕРІЯ
|
Прийшли
|
Пішли
|Марчіано Чамі (н, Альмерія В)
|-
АТЛЕТІК БІЛЬБАО
|
Прийшли
|
Пішли
|-
|Ніко Серрано (п, Расінг Феррол, ор)
АТЛЕТІКО МАДРИД
|
Прийшли
|
Пішли
|Маркос Паоло (п, Сан-Паулу, зо)
|
АТЛЕТІКО МАДРИД
|
Прийшли
|
Пішли
|Маркос Паоло (п, Сан-Паулу, зо)
|
-
БАРСЕЛОНА
|
Прийшли
|
Пішли
|Вітор Роке (н, Атлетіко Паранаєнсе, 40,00 млн €)
|
-
БЕТІС
|
Прийшли
|
Пішли
|
Джонні Кардосо (п, Інтернасьональ, 6,00 млн €)
Сократіс Папастатопулос (з, ва)
Ассані Діао (п, Бетіс Депортіво)
|
-
ВАЛЕНСІЯ
|
Прийшли
|
Пішли
|
Джонні Кардосо (п, Інтернасьональ, 6,00 млн €)
Сократіс Папастатопулос (з, ва)
Ассані Діао (п, Бетіс Депортіво)
|
-
ВІЛЬЯРРЕАЛ
|
Прийшли
|
Пішли
|
Ерік Баї (з, Бешикташ, ва)
|Бен Діас (п, Шеффілд Юн., ор)
Маттео Габбія (з, Мілан, по)
ГРАНАДА
|
Прийшли
|
Пішли
|
Мартін Хонгла (п, Верона, 2,70 млн €)
Бруно Мендес (з, Корінтіанс, ва)
Августо Баталья (в, Рівер Плейт, ор)
Каміль П'ятковські (з, Зальцбург, ор)
Матіас Арезо (н, Пеньяроль, за)
|Альберто Переа (п, Анортосіс, ва)
Вілсон Манафа (з, Ботафого, ?)
Негос Петрович (п, Войводина, ор)
Альваро Каррерас (з, МЮ, по)
ЖИРОНА
|
Прийшли
|
Пішли
|
-
|Бернардо Еспіноса (з, Атлетіко Насьонал, ва)
КАДІС
|
Прийшли
|
Пішли
|
-
|Альваро Хіменес (п, Тенеріфе, ор)
Мартін Кальдерон (п, Санлукеньо, ор)
ЛАС-ПАЛЬМАС
|
Прийшли
|
Пішли
|
-
|Джонатан Вієйра (п, без клубу)
МАЛЬОРКА
|
Прийшли
|
Пішли
|
Браян Куфре (з, Нью-Йорк Сіті, по)
|-
ОСАСУНА
РАЙО ВАЛЬЄКАНО
РЕАЛ МАДРИД
РЕАЛ СОСЬЄДАД
|
Прийшли
|
Пішли
|
Хон Каррікабуру (н, Алавес, по)
|Мохамед Алі-Шо (н, Ніцца, 10,00 млн €)
Хон Каррікабуру (н,Андорра, ор)
СЕВІЛЬЯ
|
Прийшли
|
Пішли
|
Ганнібал Межбрі (п, МЮ, ор)
Люсьєн Агуме (п, Інтер, ор)
Ісаак Ромеро (н, Севілья Атлетіко)
|Фернандо (п, Віла Нова, ва)
СЕЛЬТА
|
Прийшли
|
Пішли
|
Жаїлсон (п, Палмейрас, ва)
|Агустін Марчесін (в, Греміо, ва)
ХЕТАФЕ
|
Прийшли
|
Пішли
|
Хесус Сантьяго (п, В. Месталья, ?)
Ілайш Моріба (п, Лейпциг, ор)
|-