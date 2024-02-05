Італія

Півзахисник Ювентуса прокоментував поразку від Інтера.

Напередодні туринський Ювентус мінімально поступився міланському Інтеру в принциповому матчі в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.

Інтер — Ювентус 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Півзахисник "зебр" Мануель Локателлі після завершення гри прокоментував поразку своєї команди.

"Ми, безумовно, були винні в тому, що пропустили гол, тому ще раз розберемо цей епізод на тижні. Але зараз ми передусім повинні думати про наш шлях зростання і знову здобути результат у наступному матчі проти Удінезе.

У першому таймі ми трохи опустили руки, а Інтер, навпаки, рухався дуже добре. Нам доведеться переглянути цей момент також. Очевидно, що є, куди рости, і ми знаємо, що у нас буде продовжувати зберігатися наш бойовий дух.

Після поразки в такому великому матчі завжди сумно. Нам потрібно покращити наші рішення на полі, але я переконаний у цінностях, що сповідує наша команда.

Чемпіонат ще дуже довгий, і ми повинні продовжувати наш шлях до "золота"", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме фріульський Удінезе.