Півзахисник Ювентуса прокоментував поразку від Інтера.
Мануель Локателлі, Getty Images
05 лютого 2024, 12:28
Напередодні туринський Ювентус мінімально поступився міланському Інтеру в принциповому матчі в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.
Інтер — Ювентус 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А
Півзахисник "зебр" Мануель Локателлі після завершення гри прокоментував поразку своєї команди.
"Ми, безумовно, були винні в тому, що пропустили гол, тому ще раз розберемо цей епізод на тижні. Але зараз ми передусім повинні думати про наш шлях зростання і знову здобути результат у наступному матчі проти Удінезе.
У першому таймі ми трохи опустили руки, а Інтер, навпаки, рухався дуже добре. Нам доведеться переглянути цей момент також. Очевидно, що є, куди рости, і ми знаємо, що у нас буде продовжувати зберігатися наш бойовий дух.
Після поразки в такому великому матчі завжди сумно. Нам потрібно покращити наші рішення на полі, але я переконаний у цінностях, що сповідує наша команда.
Чемпіонат ще дуже довгий, і ми повинні продовжувати наш шлях до "золота"", — заявив італійський виконавець.
У наступному турі туринський Ювентус прийматиме фріульський Удінезе.