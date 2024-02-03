Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі англійської Прем'єр-ліги.

У поєдинку 23 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал з українцем Олександром Зінченком на своєму полі прийме Ліверпуль.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.31, тоді як успіх Ліверпуля оцінюється показником 3.09.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито менше чотирьох м'ячів "ТМ 3,5" з коефіцієнтом 1.50.

Також можна поставити на те, що "обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 1.56.

Якщо хочете ризикнути, можна поставити на те, що Ліверпуль заб'є, але матч виграє Арсенал. На це дається коефіцієнт – 3.67.

Матч Арсенал – Ліверпуль відбудеться у неділю, 4 лютого, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.