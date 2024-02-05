Англія

Гравець розповів щодо виступів у своєму клубі.

Расмус Гойлунд розповів щодо гри за Манчестер Юнайтед - повідомляє ресурс Sky Sports.

"Лише місяць тому було багато розмов про те, що ми з Алехандро Гарначо не забиваємо достатньо голів.

Але ми обоє молоді, ростемо з кожним днем. Ви вже зараз бачите зв’язок між нами".

У матчі із Вест Гемом Расмус відмітився голом, а Алехандро забив дубль.

До складу англійського гранду Гойлунд відправився літом 2023 року.

Цього сезону 21-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив 10 голів і віддав 2 асисти.