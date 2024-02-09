Англія

Навіщо ускладнювати процес Гри, не відомо.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про своє ставлення до можливої ​​появи у футболі синьої картки, внаслідок якої футболісти тимчасово видалятимуться з поля.

"Я думаю, що подібні заходи вживаються для спрощення суддівського процесу, щоб допомогти арбітрам виключити помилки при прийнятті важких рішень. Тож, сподіваюся, все це робиться, щоб покращити гру. У такому разі варто спробувати.

Не знаю, чи ми готові до цього. Сподіваюся, експеримент із синіми картками буде ретельно опрацьовано, перш ніж його впровадять на найвищому рівні", — наводить слова іспанця ESPN.