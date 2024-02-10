Англія

Сума угоди оцінюється у 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Лідса Луїсом Сіністеррою.

Першу половину сезону 24-річний колумбієць провів за "вишень" на правах оренди. Деталі його повноцінного контракту невідомі.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума угоди склала 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

У першій половині сезону Сіністерра провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, Борнмут, у якому виступає українець Ілля Забарний, зіграє проти Фулгема в АПЛ. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.