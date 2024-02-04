Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 лютого 2024 року, 16:00.

У поєдинку 23 туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут із Забарним у меншості поділив очки з Ноттінгем Форест — 1:1.

Господарі поля досить швидко відкрили рахунок у матчі завдяки голу Клюйверта. Ноттінгем відповів влучним пострілом Гадсона-Одої. "Вишні" догравали матч у меншості через вилучення Біллінга. Порадувати глядачів голами у другій половині зустрічі команди так і не зуміли, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Ноттінгем Форест в 23 турі АПЛ-2023/24:

Борнмут — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Клюйверт, 5 — Гадсон-Одої, 45

Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі (Керкез, 83) — Кук, Крісті (Скотт, 56) — Семеньйо (Таверньє, 46), Клюйверт (Біллінг, 56), Сіністерра (Уаттара, 71) — Соланке

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс (Монтьєль, 78), Омобаміделе, Мурільйо, Тавареш — Єйтс, Домінгес (Данілу, 72) — Еланга (Рейна, 78), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Рібейру, 90) — Авонії

Попередження: Сенесі, Клюйверт, Нету — Омобаміделе, Єйтс

Вилучення: Біллінг, 84