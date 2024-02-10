Англія

Завершилися ще два поєдинки 24 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 відбулися ще два матчі: Вулвергемптон приймав Брентфорд, а Борнмут гостював у Фулгема.

Завдяки голами Нергора та Тоуні Брентфорд помстився Вулвергемптону за виліт з 1/32 фіналу Кубка Англії.

Вулвергемптон — Брентфорд 0:2

Голи: Нергор, 35, Тоуні, 77

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті (Фрейзер, 46) — Семеду (Доерті, 83), Леміна, Гомеш (Дойл, 62), Аїт-Нурі — Сарабія, Кунья (Бельгард, 20) — Нету

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Піннок, Мі — Роерслев, Єнсен (Ярмолюк, 69), Нергор (Аєр, 84), Янельт (Баптіст, 84), Регілон — Тоуні, Мопе (Льюїс-Поттер, 76)

Попередження: Фрейзер, Леміна — Флеккен, Єнсен, Янельт

У матчі проти Фулгема Борнмут продовжив свою серію без перемог у турнірі до п'яти поєдинків.

Фулгем — Борнмут 3:1

Голи: Де Кордова-Рід, 5, Муніз, 36, 52 — Сенесі, 50

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Рім, Робінсон — Пальїнья, Кейрні (Рід, 63) — Де Кордова-Рід (Вілсон, 64), Перейра (Балло-Туре, 85), Вілліан (Траоре, 85) — Муніз (Броя, 74)

Борнмут: Нету — Сміт (Февр, 85), Забарний, Сенесі, Келлі (Керкез, 46) — Кук, Крісті — Таверньє (Уаттара, 69), Скотт (Семеньйо, 63), Сіністерра (Унал, 69) — Соланке

Попередження: Вілсон — Соланке, Сміт