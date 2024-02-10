Англія

Завершився сьомий поєдинок 24 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест приймав Ньюкасл Юнайтед на стадіоні Сіті Граунд.

Перший тайм поєдинку видався результативним. Спочатку Гімараес вивів гостей вперед, після чого Еланга відновив паритет. Ближче до завершення першої половини зустрічі команди знову обмінялися голами — відзначилися Шер і Гадсон-Одої.

У другому таймі Гімараесу вдалося оформити дубль. Його другий гол став останнім у поєдинку, тож фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу "сорок".

Ноттінгем Форест — Ньюкасл 2:3

Голи: Еланга, 26, Гадсон-Одої, 45+6 — Гімараес, 10, 66, Шер, 43

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Ніакате, Мурільйо, Тавареш — Єйтс (Рейна, 74), Домінгес (Данілу, 78) — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Авонії (Орігі, 68)

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Майлі (Лівраменто, 81) — Альмірон (Барнс, 60), Вілсон, Гордон (Крафт, 90+2)

Попередження: Гіббс-Вайт — Ботман, Вілсон