Англія

Наставник дав свій коментар.

"Можу уявити, як зараз Венсану Компані. Його команда сьогодні зробила багато хорошого і доставила нам багато незручностей.

Якщо говорити загалом, то протягом перших 15 хвилин ми поспішали і занадто рано намагалися загострювати, суперник проводив контратаки і створював проблеми. Але потім ми заспокоїлися і забили чудові голи.

У перерві ми знали, що потрібно робити. Ми контролювали гру. Однак нам довелося замінити Трента, і в нас брак захисників.

Це був складний матч, який проходив за дивних обставин. Ми втратили низку футболістів, не зіграв основний воротар, але день пройшов ідеально — за винятком випадку з Трентом. У нього пошкодження тієї самої ділянки коліна, що й раніше. Нічого особливо страшного, але він знову відчув дискомфорт. Оцінимо його стан", — наводить слова Клоппа BBC.

У наступному турі Ліверпуль зіграє проти Брентфорда 17 лютого о 14:30.