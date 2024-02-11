Англія

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемоги конкурентів за чемпіонство.

В суботу Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенгем здобули перемоги в АПЛ. Наставник "червоних" Юрген Клопп вважає, що боротьба за чемпіонство розгорнулась між п'ятьма клубами.

"Боротьба за чемпіонство? Потрібно ще додати Тоттенгем, який здобув важливу перемогу (над Брайтоном 2:1). А Вілла ще має зіграти. Усі вони у справі, як і Арсенал.

Два тижні тому у нас була ідеальна ситуація зі складом. Минуло два тижні і нам не вистачає гравців на всіх позиціях. Статися може все. Нам потрібна удача, щоб упоратися. Коли її немає, потрібно просто боротися", – сказав тренер Ліверпуля.

У наступному турі Ліверпуль зіграє проти Брентфорда 17 лютого о 14:30.