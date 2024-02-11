Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 11 лютого 2024 року, 18:30.
Астон Вілла — Манчестер Юнайтед, Getty Images
11 лютого 2024, 22:30
Манчестер Юнайтед у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях вирвав перемогу над Астон Віллою (2:1).
Рахунок у матчі було відкрито на 17 хвилині зусиллями Гойлунда, але в середині другого тайму "леви" відігралися завдяки голу Дугласа Луїса.
Проте команда Еріка тен Гага змогла забити переможний гол за чотири хвилини до кінця основного часу матчу, а автором забитого м'яча став Мактоміней, який вийшов на заміну.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Манчестер Юнайтед у англійській Прем'єр-лізі-2023/24:
Астон Вілла — Манчестер Юнайтед 1:2
Голи: Дуглас Луїс, 67 — Гойлунд, 17, Мактоміней, 86.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Ленгле, Дієго Карлос, Морено (Дінь, 87) — Камара (Діабі, 65), Дуглас Луїс — Бейлі (Тілеманс, 73), Макгінн (Дзаніоло, 88), Ремзі — Воткінс.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Шоу (Лінделеф, 46) — Каземіро, Мейну (Амрабат, 90+3) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Мактоміней, 74) — Гойлунд (Еванс, 90+2).
Попередження: Ленгле, Кеш, Діабі — Каземіро, Мейну.