Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 11 лютого 2024 року, 18:30.

Манчестер Юнайтед у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях вирвав перемогу над Астон Віллою (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 17 хвилині зусиллями Гойлунда, але в середині другого тайму "леви" відігралися завдяки голу Дугласа Луїса.

Проте команда Еріка тен Гага змогла забити переможний гол за чотири хвилини до кінця основного часу матчу, а автором забитого м'яча став Мактоміней, який вийшов на заміну.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Манчестер Юнайтед у англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Астон Вілла — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Дуглас Луїс, 67 — Гойлунд, 17, Мактоміней, 86.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Ленгле, Дієго Карлос, Морено (Дінь, 87) — Камара (Діабі, 65), Дуглас Луїс — Бейлі (Тілеманс, 73), Макгінн (Дзаніоло, 88), Ремзі — Воткінс.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Шоу (Лінделеф, 46) — Каземіро, Мейну (Амрабат, 90+3) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Мактоміней, 74) — Гойлунд (Еванс, 90+2).

Попередження: Ленгле, Кеш, Діабі — Каземіро, Мейну.