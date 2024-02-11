Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Астон Віллою.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Астон Вілли (2:1).

"У цій грі було багато історій. Ми почали з дуже хорошого, фантастичного пресингу, але потім, після того як ми забили, ми опустилися дуже низько як команда. Ми захищалися як одна команда, але нам потрібно було грати вище, тому що ми дали супернику надто багато ініціативи.

Наші захисники можуть захищатися у глибині. Вони сконцентровані, але в такі моменти ми завжди вразливі, наприклад, при кутових. У цьому немає необхідності, а на контратаках ми ухвалювали неправильні рішення, і це перетворювало матч на теніс. Ми повинні контролювати гру краще.

Завжди потрібно бачити, як суперник може зрівняти рахунок та як розвивається гра. Їм коштувало багато сил, щоб зрівняти рахунок, і це дало нам трохи простору, ми здобули більше володіння м'ячем і забили відмінний гол.

Мактоміней — суперзаміна, але він також може вийти у стартовому складі. Потрібно віддати належне такому гравцю, як Скотт. У наші дні він є прикладом для багатьох. Вже не так багато гравців, котрі готові до кожної хвилини на полі. Сьогодні ми побачили ще один приклад. Він завжди готовий вийти та змінити ситуацію.

Всі гравці критикуються, але Далот фантастичний гравець, який дуже добре розвивається. Він може грати на багатьох позиціях та покращується у навісах. Він може забивати, і його гра у захисті покращується, тому я дуже задоволений.

Шоу був замінений у якості запобіжного засобу. Він має деякі проблеми, і ми не можемо ризикувати, тому що в минулому у нього були травми. Побачимо, як піде далі", — наводить слова тен Гага ВВС.

Раніше повідомлялося, що Мактоміней — найкращий бомбардир Манчестер Юнайтед в АПЛ.