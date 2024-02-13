Англія

Вінгер усе ближче до повернення на поле.

Футболіст Ліверпуля Мохамед Салах повернувся до тренувань у загальній групі після травми.

Як повідомляє прес-служба клубу, футболіст зможе з'явитися на полі вже в найближчих матчах.

Нагадаємо, з 18 січня Салах не грав через травму стегна, якої він зазнав у розташуванні збірної Єгипту, виступаючи на Кубку африканський націй.

У поточному сезоні Салах провів 27 матчів за Ліверпуль: на його рахунку 18 голів і 9 асистів.