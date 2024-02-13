Вінгер усе ближче до повернення на поле.
МОХАМЕД САЛАХ, GETTY IMAGES
13 лютого 2024, 17:58
Футболіст Ліверпуля Мохамед Салах повернувся до тренувань у загальній групі після травми.
Як повідомляє прес-служба клубу, футболіст зможе з'явитися на полі вже в найближчих матчах.
Нагадаємо, з 18 січня Салах не грав через травму стегна, якої він зазнав у розташуванні збірної Єгипту, виступаючи на Кубку африканський націй.
У поточному сезоні Салах провів 27 матчів за Ліверпуль: на його рахунку 18 голів і 9 асистів.