Англійський клуб хоче влітку підписати інсайда збірної Бразилії.
Лукас Пакета - Getty Images
15 лютого 2024, 20:57
Ньюкасл може купити Лукаса Пакету влітку - повідомляє журналіст Екрем Конур.
Зараз півзахисник виступає у Вест Гемі, з яким виграв Лігу конференцій у 2023 році.
Клуб вже цікавився можливістю трансферу, так само, як і Манчестер Сіті, але через скандал Лукаса зі ставками він в підсумку не відбувся.
Цього сезону 26-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 6 асистів.