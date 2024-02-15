Англія

Англійський клуб хоче влітку підписати інсайда збірної Бразилії.

Ньюкасл може купити Лукаса Пакету влітку - повідомляє журналіст Екрем Конур.

Зараз півзахисник виступає у Вест Гемі, з яким виграв Лігу конференцій у 2023 році.

Клуб вже цікавився можливістю трансферу, так само, як і Манчестер Сіті, але через скандал Лукаса зі ставками він в підсумку не відбувся.

Цього сезону 26-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 6 асистів.