Гравець є одним з лідерів нинішнього клубу.
Омар Мармош - Getty Images
31 січня 2024, 20:34
Ньюкасл та Тоттенгем цікавляться можливістю зимового трансферу Омара Мармоша - повідомляє ресурс Bulinews Com.
Немає розмов між командами і Айнтрахтом Франкфурт на цьому етапі, але зараз вони вивчають теоретичний відхід Омара найближчим часом.
До німецького клубу, який зимою купив з Анже Жана-Маттео Баою, Мармош доєднався літом 2023 року.
Цього сезону 24-річний гравець провів 25 матчів в усіх можливих турнірах, забив 12 голів і віддав 3 асисти.