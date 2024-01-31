Англія

Гравець є одним з лідерів нинішнього клубу.

Ньюкасл та Тоттенгем цікавляться можливістю зимового трансферу Омара Мармоша - повідомляє ресурс Bulinews Com.

Немає розмов між командами і Айнтрахтом Франкфурт на цьому етапі, але зараз вони вивчають теоретичний відхід Омара найближчим часом.

До німецького клубу, який зимою купив з Анже Жана-Маттео Баою, Мармош доєднався літом 2023 року.

Цього сезону 24-річний гравець провів 25 матчів в усіх можливих турнірах, забив 12 голів і віддав 3 асисти.