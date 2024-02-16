Англія

Головний тренер Кристал Пелас Рой Годжсон опинився в лікарні на тлі чуток про своє звільнення.

Наставнику Крістал Пелас Рою Годжсону стало зле на тренуванні команди, повідомляє BBC.

Годжсон пішов із тренування та пропустив пресконференцію перед грою з Евертоном, яка відбудеться 19 лютого. Наразі тренер у лікарні у стабільному стані.

76-річному наставнику Пелас стало зле на тлі новин про його відставку. Раніше повідомлялось, що Годжсон незабаром залишить Крістал Пелас, його замінить Гласнер.

У складі англійського клубу Рой працює вже вдруге.