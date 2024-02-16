Головний тренер Кристал Пелас Рой Годжсон опинився в лікарні на тлі чуток про своє звільнення.
РОЙ ГОДЖСОН - GETTY IMAGES
16 лютого 2024, 09:44
Наставнику Крістал Пелас Рою Годжсону стало зле на тренуванні команди, повідомляє BBC.
Годжсон пішов із тренування та пропустив пресконференцію перед грою з Евертоном, яка відбудеться 19 лютого. Наразі тренер у лікарні у стабільному стані.
76-річному наставнику Пелас стало зле на тлі новин про його відставку. Раніше повідомлялось, що Годжсон незабаром залишить Крістал Пелас, його замінить Гласнер.
У складі англійського клубу Рой працює вже вдруге.