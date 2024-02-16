Ліга Європи

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу над Ренном в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

В першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Мілан розбив Ренн з рахунком 3:0. Дублем відзначився хавбек "россонері" Рубен Лофтус-Чік. Головний тренер міланців Стефано Піолі підбив підсумки матчу та висловився щодо гри англійця.

"Ми відразу ж поставили собі за мету – постаратися зробити все можливе. Матч був непростим, Ренн — хороша команда, і вони були у чудовій формі. Це ще не кінець.

Лофтус-Чік — фізично сильний гравець. Зараз у нього все гаразд, він якісний футболіст.

Щиро кажучи, Рубен – більш атакувальний та якісний гравець, ніж я очікував. Він грав проти нас як півзахисник у Лізі чемпіонів за Челсі й був гравцем бокс-ту-бокс, але, схоже, не мав такої якості та фізичних даних, щоб бути таким важливим гравцем в атаці.

Якось у Лаціо я тренував Мілінковіча-Савіча, і він найбільше нагадує мені Лофтуса-Чіка щодо якості, фізпідготовки. Ми раді за нього, адже він справді фантастичний хлопець.

Загалом кажучи, ми маємо гарний момент, але ми не повинні розслаблятися. У нас все добре, але ми хочемо продовжувати, будуть і труднощі: гра в Лізі Європи вимотує", – сказав тренер Мілана.

Звіт про матч читайте на Football.ua.