Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 15 лютого 2024 року, 22:00.

Мілан у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи на своєму полі здобув впевнену перемогу над Ренном (3:0).

Команда Стефано Піолі відкрила рахунок на 32 хвилині зусиллями Рубена Лофтуса-Чіка, а потім на початку другого тайму англієць оформив дубль. За п'ять хвилин Рафаель Леау встановив остаточний рахунок на табло.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде через тиждень, 22 лютого.

Огляд матчу:

Мілан — Ренн 3:0

Голи: Лофтус-Чік, 32, 48, Леау, 53.

Мілан: Меньян — Флоренці (Терраччано, 75), К’єр (Тіав, 62), Габбіа, Т. Ернандес — Муса, Рейндерс — Пулішич (Адлі, 81), Лофтус-Чік (Беннасер, 75), Леау (Окафор, 61) — Жиру.

Ренн: Манданда — Г. Дуе (Сейду, 67), Омарі, Теат, Трюффер (Нажида, 76) — Бурежо, Сантамарія, Матусіва (Блас, 76), Д. Дуе (Салах, 76) — Калімуендо (Гуїрі, 66), Тер’є.

Попередження: Нажида.