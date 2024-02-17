Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Челсі.

Манчестер Сіті та лондонський Челсі зіграють у рамках двадцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на полі Етіхад Стедіум.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над данським Копенгагеном (3:1), залучив до стартового складу Аканджі на лівому фланзі захисту, тоді як Альверес та Доку гратимуть у півзахисті.

Маурісіо Почеттіно, на тлі перемоги в дербі над Крістал Пелес (3:1), використав із перших хвилин Колвілла в центрі оборони, тоді як Стерлінг повернеться на лівий фланг півзахисту. Михайло Мудрик знову в запасі.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Аканджі — Родрі — Фоден, де Брюйне, Альварес, Доку — Голанд.

Запасні: Ортега, Стоунз, Льюїс, Ковачич, Сілва, Гомес, Нунеш, Бобб, Сусохо.



Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Палмер, Галлагер, Стерлінг — Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Гілкріст, Семюелс-Сміт, Гаррісон, Казадеї, Мадуеке, Мудрик, Нкунку.



Гра Манчестер Сіті — Челсі почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.