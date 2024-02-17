Англія

Наставник дав свій коментар.

"Я дуже задоволений. Сказав футболістам, що пишаюся ними. За останні три гри у нас почав формуватися дуже хороший дух. Саме так ми й хочемо будувати свою команду. Сьогодні була чудова можливість показати, що рухаємося в потрібному нам напрямку.

Перший тайм був дуже хорошим. Ми дозволили створити біля наших воріт тільки один момент — у матчі проти Манчестер Сіті, найкращої команди світу, на мій погляд.

У другому таймі нас змусили сісти глибше, але ми все одно мали шанси забити другий гол, усе могло скластися інакше. Важливо, щоб наші футболісти розуміли, що конкуренція висока, що потрібно страждати, щоб вийти на потрібний рівень.

Попереду важлива гра проти Ліверпуля. Найважливіше продовжувати вірити", — наводить слова Почеттіно BBC.