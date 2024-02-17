Англія

Наставник дав свій коментар.

Пеп Гвардіола вважає, що Манчестер Сіті перевершував Челсі (1:1)

"Хороша гра. Перший тайм ми провели не дуже вдало, а другий — по-справжньому добре. У нас були моменти, у другому таймі ми були кращими.

Я за 11 років забив 11 голів, тож мені особливо нічого радити Голанду. Заб'є в наступному матчі.

У першому таймі ми грали не дуже добре — це треба виправляти", — наводить слова головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли BBC.