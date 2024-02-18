Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 17:00.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Бернлі, де здобув більш ніж впевнену перемогу.

Підопічні Мікеля Артети відправили у ворота "бордових" аж п'ять "сухих" м'ячів та піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бернлі — Арсенал в матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Бернлі – Арсенал 0:5

Голи: Едегор 4, Сака 41 (пен.), 47, Троссар 66, Гаверц 78

Бернлі: Траффорд – Ассіньйон (Вітінью 80), О'Ші, Естев (Тейлор 62), Делькруа – Ремзі (Родрігес 62), Берге, Браунхілл, Одобер (Бруун Ларсен 80) – Фофана, Амдуні (Гудмундссон 46)

Арсенал: Рая – Вайт (Седрік 69), Габріел, Саліба, Ківьор – Едегор, Райс (Жоржиньо 80), Гаверц (Сміт-Роу 84) – Сака (Нелсон 69), Троссар (Нкетіа 69), Мартінеллі

Попередження: Ремзі, Ассіньйон – Сака