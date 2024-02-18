Англія

"Леви" виграли десять матчів поспіль проти лондонських команд.

Вчора, 17 лютого, Астон Вілла у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях здобула перемогу над Фулгемом (2:1).

За інформацією Squawka, Астон Вілла стала другою командою в історії АПЛ, якій вдалося виграти десять матчів поспіль проти клубів із Лондона.

Зараз у чемпіонаті Англії виступають п'ять лондонських команд — Брентфорд, Челсі, Тоттенгем, Вест Гем та Крістал Пелес.

Першим клубом, якому підкорилося це досягнення, був Ліверпуль, серія якого прийшла з березня 2019 до червня 2020 року.

Після 25 ігор Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері набрала 49 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.