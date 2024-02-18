"Леви" виграли десять матчів поспіль проти лондонських команд.
Гравці Астон Вілли, Getty Images
18 лютого 2024, 16:47
Вчора, 17 лютого, Астон Вілла у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях здобула перемогу над Фулгемом (2:1).
За інформацією Squawka, Астон Вілла стала другою командою в історії АПЛ, якій вдалося виграти десять матчів поспіль проти клубів із Лондона.
Зараз у чемпіонаті Англії виступають п'ять лондонських команд — Брентфорд, Челсі, Тоттенгем, Вест Гем та Крістал Пелес.
Першим клубом, якому підкорилося це досягнення, був Ліверпуль, серія якого прийшла з березня 2019 до червня 2020 року.
Після 25 ігор Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері набрала 49 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.