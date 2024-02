Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги, який традиційно подарував нам низку цікавих протистоянь. Тож давайте обговоримо їх більш детально в нашому черговому матеріалі подібного формату.

До вашої уваги наші традиційні підсумки 25-го туру АПЛ-2023/24, в рамках яких ми розглядаємо усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

ВМІСТ МАТЕРІАЛУ (нагадування):

- результати останніх матчів;

- огляд головних протистоянь;

- одним рядком про інші матчі (але не завжди одним);

- відео найкращих моментів усіх матчів туру;

- символічна збірна туру;

- турнірна таблиця та лідери за статистикою;

- календар наступних матчів;

- гумор у соцмережах.

Більшість виступів Манчестер Сіті в поточному сезоні можна вельми одноманітно охарактеризувати наступним чином: підопічні Хосепа Гвардіоли традиційно провалюють перший тайм (або як мінімум виглядають до перерви непереконливо на тлі суперника), але вже в другій половині зустрічі "містяни" включаються й усе-таки дотискають опонента з низькою лінією оборони.

Маурісіо Почеттіно не став вигадувати щось неординарне і дивувати нас тактичним підходом. Головний тренер Челсі взяв те, що десь більш, а десь менш успішно працювало проти Ман Сіті у його колег у минулих матчах: гра другим номером, низький блок в обороні та швидкий вихід у контратаки. Це могло принести "синім" величезні дивіденди у першому таймі, який традиційно був непереконливим у виконанні чинних чемпіонів, проте, як завжди, атака Челсі своєю реалізацією не радувала і більше одного гола у виконанні Рахіма Стерлінга вона забивати відмовилася, хоча шанси були.

Сценарій другого тайму був написаний ще у минулих виступах Манчестер Сіті цього сезону – Челсі ментально виходив виживати, і робив це досить успішно. Тут варто похвалити "синіх" за якісну гру в обороні, а "містянам" доводиться звинувачувати у втрачених очках виключно себе та свою реалізацію. Так, гол Родрі в заключному відрізку дозволив Сіті уникнути поразки, але улюбленої вольової перемоги не трапилося — Ерлінг Голанд цього вечора не лише "розкидався" небезпечними можливостями, а й дуже погано зіграв позиційно.

Ціна такого поганого виступу норвежця — Ман Сіті більше не є лідером таблиці за втраченими очками і загалом опустився на третій рядок. Але чи варто звинувачувати у цій невдачі лише Голанда? Ні, адже чемпіони стали занадто передбачуваними навіть щодо загальної картини своїх виступів — про це ми вже неодноразово говорили. Просто Челсі цього разу вдалося хоча б частково реалізувати план на гру з Сіті, тоді як умовному Евертону в минулому матчі завадив це зробити той же Голанд наприкінці другого тайму. Головне питання: чи є у Гвардіоли якийсь "план Б"? Адже проблеми з просуванням м'яча існують, протидіяти швидким контратаках вдається не завжди, та й, як показує практика, сподіватися тільки на лідерів не завжди вийде.

Манчестер Сіті — Челсі 1:1

Голи: Родрі, 83 — Стерлінг, 42



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Аканджі — Родрі — Фоден, де Брюйне, Альварес (Сілва, 64), Доку — Голанд.



Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Палмер (Чалоба, 71), Галлагер, Стерлінг (Нкунку, 64) — Джексон (Казадеї, 81).



Попередження: Сілва — Кайседо, Палмер, Петрович.

За підсумками переможного для Манчестер Юнайтед матчу зі скромним Лутоном, який продовжує вести відчайдушну боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні, увага вболівальників та медіа була присвячена переважному лише одному – Расмусу Гойлунду, який оформив дубль і загалом забив уже у п'ятому поєдинку АПЛ.

Початок зустрічі справді виявився дуже успішним для "червоних дияволів" за рахунок двох швидких голів молодого датського форварда, які у результаті стали для підопічних Еріка тен Гага переможними. Однак за підсумками цієї зустрічі командою, яку хочеться більше хвалити, є Лутон, а не Манчестер Юнайтед, адже манкуніанцям на тлі дуже сміливої гри "капелюшників" довелося по-справжньому страждати на маленькому Кенілворт Роуді, систематично оборонятися, періодично виживати — називайте це як хочете.

Такі протистояння — це не про тактичні аспекти, адже зустрілися два колективи з грою "на характері". В одного з них виконавці банально виявилися класом вище, хоча і це не було гарантією перемоги для Манчестер Юнайтед — не реалізовували непогані моменти обидві сторони. Втім, схоже, на решту сезону фанатам "червоних дияволів" краще запасатися валідолом, оскільки проблема із втратою концентрації в гравців Манчестер Юнайтед протягом матчів є якимось системним явищем.

Лутон — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Морріс, 14 — Гойлунд, 1, 7



Лутон: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Чонг (Кларк, 68), Самбі Локонга, Барклі, Дауті (Беррі, 82) — Огбене, Морріс — Вудроу (Таунсенд, 68).



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр (Еванс, 46), Шоу (Лінделеф, 45+2) — Мейну, Каземіро (Мактоміней, 46) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Амрабат, 86).



Попередження: Вудроу , Таунсенд, Ошо — Шоу, Каземіро, Магвайр, Мейну, Лінделеф

*у матеріалі використані статистика та графіки атакуючого імпульсу команд від FotMob.

⚽️ Ліверпуль розібрався з Брентфордом, проте не без поганих новин. Як би багатообіцяюче не виглядали "бджоли" в атакуючій фазі та на контратаках, цього сезону їхня гра в обороні не втілює тієї надійності, до якої ми звикли з моменту виходу команди Томаса Франка до АПЛ. У підсумку мерсісайдці без проблем реалізували свої моменти у другому таймі та здобули до свого активу три пункти. Результативним було й повернення Мохамеда Салаха після травми (гол+асист), проте вихід зіркового єгипетського вінгера ще до перерви був вимушеним рішенням Юргена Клоппа через пошкодження Діогу Жоти. Аналогічно можна сказати й про Кертіса Джонса, який також отримав травму в першому таймі... Це те, що абсолютно непотрібно команді, яка наразі є лідером в турнірній таблиці АПЛ.

Брентфорд — Ліверпуль 1:4

Голи: Тоуні, 75 - Нуньєс, 35, Мак Аллістер, 55, Салах, 69, Гакпо, 86

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Аєр, Мі — Роерслев (Льюїс-Поттер, 62), Нергор (Оньєка, 63), Янельт, Єнсен (Дамсгор, 73), Регілон (Годдос, 85) — Мопе (Вісса, 63), Тоуні

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Гомес, 83), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Гравенберх, 33), Ендо, Мак Аллістер (Елліотт, 84) — Жота (Салах, 44), Нуньєс (Гакпо, 46), Луїс Діас

Попередження: Регілон, Оньєка — Ендо

⚽️ Чергова феєрична перемога Арсеналу. У 2024 році підопічні Мікеля Артети набрали дійсно вражаючу форму та не помічають суперників на своєму шляху. Аж п'ять голів у гостьовому поєдинку проти одного з аутсайдерів в особі Бернлі дозволили "канонірам" вийти у лідери чемпіонату за різницею забитих та пропущених. 21 гол в останніх п'яти поєдинках АПЛ та всього два пропущених - такі цифри у виконанні гравців Арсеналу, що наочно підтверджують чемпіонські амбіції команди й цього сезону.

Бернлі – Арсенал 0:5

Голи: Едегор 4, Сака 41 (пен.), 47, Троссар 66, Гаверц 78

Бернлі: Траффорд – Ассіньйон (Вітінью 80), О'Ші, Естев (Тейлор 62), Делькруа – Ремзі (Родрігес 62), Берге, Браунхілл, Одобер (Бруун Ларсен 80) – Фофана, Амдуні (Гудмундссон 46)

Арсенал: Рая – Вайт (Седрік 69), Габріел, Саліба, Ківьор – Едегор, Райс (Жоржиньо 80), Гаверц (Сміт-Роу 84) – Сака (Нелсон 69), Троссар (Нкетіа 69), Мартінеллі

Попередження: Ремзі, Ассіньйон – Сака

⚽️ Ноттінгем Форест скористався кризою Вест Гема. Черговий провальний матч у виконанні "молотобійців" змусив керівництво клубу не поспішати з пропозицією Девіду Моєсу щодо нового контракту. Наче й турнірне становище Вест Гема доволі непогане, але жодної перемоги у 2024 році при наявності чотирьох поразок та чотирьох нічиїх з урахуванням усіх турнірів уж сильно зараз кидається в очі.

Ноттінгем Форест — Вест Гем 2:0

Голи: Авонії, 45+5, Гадсон-Одої, 90+4

Вилучення: Калвін Філліпс, 74 (Вест Гем)

⚽️ Ньюкасл дивом врятувався від поразки Борнмуту. Підопічні Андоні Іраоли були доволі близькими до того, щоб перервати свою серію без перемог в АПЛ із п'яти матчів поспіль, проте "сорокам" вдалося продемонструвати характер. Звісно, втрачати очки через призначений пенальті та пропущений гол у компенсований час — це завжди неприємно, але це тільки демонструє, що симпатичним "вишням" ще є над чим працювати та прогресувати.

Ньюкасл — Борнмут 2:2

Голи: Гордон, 58 (пен.), Рітчі, 90+2 — Соланке, 51, Семеньйо, 69

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн (Лівраменто, 71) — Лонгстафф, Гімараес, Майлі (Вайт, 90) — Гордон, Альмірон (Рітчі, 90+1), Барнс (Мерфі, 67).



Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Крісті (Унал, 90+3), Кук — Семеньйо (Уаттара, 78), Клюйверт (Скотт, 71), Таверньє — Соланке.



Попередження: Шер — Крісті,Сенесі, Забарний

⚽️ Тоттенгем — чергова "топова здобич" в активі "вовків". Вулвергемптон вже точно заслужив називатися "грозою грандів" в цьому сезоні англійської першості. Колектив Анге Постекоглу традиційно продемонстрував дуже непоганий футбол із акцентом на атаку та достатньою кількістю гольових моментів, проте хавбек "вовків" Жуан Гомес таки зберіг статус головного героя зустрічі завдяки своєму дублю. Прагматизм та ефективність команди Гарі О'Ніла знову сильніші за контроль та кількісну перевагу в атаках суперника з "великої шістки".

Тоттенгем – Вулвергемптон 1:2

Голи: Кулушевскі, 46 — Жуан Гомес, 42, 63

Тоттенгем: Вікаріо — Роял (Ло Чельсо, 85), Ромеро, ван де Вен, Девіс — Біссума (Вернер, 71), Сарр (Бентанкур, 71) — Кулушевскі (Рішарлісон, 71), Маддісон (Гойб'єрг, 86), Сон — Рішарлісон

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомес, Аїт-Нурі — Сарабія (Белльгард, 73), Хван (Траоре, 88) — Нету (Доерті, 90+2)

Попередження: Гомес

⚽️ Дубль Воткінса повернув Астон Віллу до топ-4 таблиці. Бірмінгемці змогли успішно скористатися осічкою Тоттенгема в паралельному матчі та переграти Фулгем завдяки дублю Оллі Воткінса.

Фулгем — Астон Вілла 1:2

Голи: Муніз, 63 — Воткінс, 23, 56

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Рім (Бессі, 76), Робінсон — Палінья (Лукич, 89), Керні — Рід, Перейра (Траоре, 76), Вілліан (Івобі, 46) — Муніз

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Торрес, Ленгле, Морено (Дінь, 82) — Тілеманс, Луїс — Бейлі (Діабі, 82), Макгінн, Ремзі — Воткінс

Попередження: Палінья, Кастань, Лукич, Траоре, Вілсон — Макгінн, Морено

⚽️ Брайтон познущався над Шеффілд Юнайтед. Одностороння гра у виконанні підопічних Роберто Де Дзербі проти останньої команди АПЛ вилилася у розгромну перемогу з рахунком 5:0. Для одних боротьба за зону єврокубків триває, а для інших, схоже, боротьбу за виживання вже давно завершено — і завершено невдачею...

Шеффілд Юнайтед — Брайтон 0:5

Голи: Буонанотте, 20, Велбек, 24, Робінсон, 75 (автогол), Адінгра, 78, 85.

⚽️ Крістал Пелес виборов нічию з Евертоном у першому матчі без Годжсона. 76-річний Рой Годжсон таки не зміг допрацювати сезон в якості головного тренера "орлів" та віддасть своє місце Оліверу Гласнеру. Боси Крістал Пелес піднесли причину такого рішення не як звільнення через результати, а як вимушений захід у зв'язку зі здоров'ям легендарного Роя. Загалом, вони можуть це називати як завгодно — і ми, безсумнівно, бажаємо міцного здоров'я та довгих років життя серу Годжсону, проте факт залишається фактом: уболівальники "орлів" неодноразово влаштовували акції протестів через застій команди у розвитку та спірні рішення керівництва. І вони мали на це повне право, адже завдання на сезон називалися публічно і Годжсоном, і босами клубами – це боротьба за потрапляння в першу десятку, а в результаті вони знову отримали звичну боротьбу за виживання при абсолютно неестетичній грі команди.

Проти Евертона новий головний тренер Гласнер ще не керував Крістал Пелес, але нічию з вкрай вмотивованими "ірисками" лондонцям здобути таки вдалося. Це був матч двох команд з дуже організованою грою в обороні, але Евертон виглядав краще, мав більше бажання перемогти, тоді як "орлів" цілком влаштовувала і нічия. Таким чином, колектив Шона Дайча знову залишив зону вильоту, але Лутон ще має матч у запасі. Проте, звичайно, якби не зняті десять очок, то Евертон – це залізна середина таблиці цього сезону як за результатами, так і за грою. Сказати аналогічне про КП ми не можемо, але Гласнеру бажаємо все ж не стати черговою жертвою поспішних рішень керівництва його нового клубу, як це рік тому сталося з Патріком Вієйра.

Евертон — Крістал Пелес 1:1

Голи: Онана, 84 — Аю, 66.

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг (Гаррісон, 66), Гує (Онана, 66), Дукуре (Бету, 72), Макніл — Гарнер — Калверт-Льюїн.

Крістал Пелес: Джонстон — Муньйос, Андерсен, Ворд, Мітчелл — Вортон, Річардс, Лерма — Аю, Матета, Едуар (Ахамада, 72).

Попередження: Аю, Лерма.

Найкращий тренер туру: Гарі О'Ніл (Вулвергемптон)

Юрген Клопп після чергових травм — цього разу Жоти та Джонса:

Голанд заборонив Едегору відеозйомку:

Who did this? pic.twitter.com/MVqO4PGnc5