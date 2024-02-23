Англія

Наставник розповів щодо можливого варіанту роботи у майбутньому.

Хосеп Гвардіола розповів щодо можливої роботи у якійсь національній збірній - цитує ресурс ESPN Brasil.

"Я хотів би тренувати національну збірну перед чемпіонатом світу чи Євро, перш ніж завершити кар'єру тренера".

Наразі наставник працює у Манчестер Сіті, з яким виграв всі можливі трофеї і зараз хотів би знову здобути требл.

Наразі клуб йде на другому місці у таблиці чемпіонату Англії.