Наставник розповів щодо можливого варіанту роботи у майбутньому.
Хосеп Гвардіола - Getty Images
23 лютого 2024, 15:57
Хосеп Гвардіола розповів щодо можливої роботи у якійсь національній збірній - цитує ресурс ESPN Brasil.
"Я хотів би тренувати національну збірну перед чемпіонатом світу чи Євро, перш ніж завершити кар'єру тренера".
Наразі наставник працює у Манчестер Сіті, з яким виграв всі можливі трофеї і зараз хотів би знову здобути требл.
Наразі клуб йде на другому місці у таблиці чемпіонату Англії.