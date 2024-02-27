Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 лютого 2024 року, 22:00.

Вест Гем у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Брентфорд (4:2).

У складі "молотобійців" оформленим хет-триком відзначився Боуен, а ще один м'яч забив Емерсон.

За команду, в якій виступає українець Єгор Ярмолюк, голами відзначилися Мопе та Вісса.

Додамо, що українець був присутній у заявці на матч, але всю гру просидів на лаві запасних.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Брентфорд в 26 турі АПЛ-2023/24:

Вест Гем — Брентфорд 4:2

Голи: Боуен, 5, 7, 63, Емерсон, 69 — Мопе, 13, Вісса, 82.

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Мавропанос, Емерсон — Соучек, Альварес — Пакета (Антоніо, 76), Ворд-Прауз, Кудус (Джонсон, 90) — Боуен.

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Мі (Коллінз, 61) — Льюїс-Поттер, Оньєка (Янельт, 73), Нергор, Єнсен (Дамсгор, 77), Регілон (Роерслев, 73) — Тоуні, Мопе (Вісса, 73).

Попередження: Альварес — Регілон, Занка.