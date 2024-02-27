Англія

Наставник Ман Сіті Пеп Гвардіола вважає Кевіна Де Брюйне ключовим гравцем своєї команди.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне розглядає варіант, за якого подовжить контракт із "містянами" і завершить кар'єру в 35 років. Цьому факту дуже радіє наставник команди Пеп Гвардіола. Він вважає, що бельгієць може грати в його команді до останнього дня в професійному футболі.

"Мені б дуже хотілося, щоб Кевін залишився, але я не знаю... Не знаю, чи є по ньому конкретна пропозиція, чи хочуть його придбати клуби з Саудівської Аравії. Я б хотів, щоб він залишився в Сіті до кінця кар'єри, але у кожного свої плани", — зауважив іспанець.

Де Брюйне виступає за Манчестер Сіті з 2015 року. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2025 року.

У поточному сезоні Де Брюйне зіграв 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 8 гольових передач.