Німеччина

Іспанець відмовився від пропозиції, оскільки не хотів поспішати.

Макс Еберль, який увійшов до складу правління Баварії, розповів, як намагався запросити Хабі Алонсо до Боруссії Менхенгладбах у 2021 році, передає Bayern & Germany.

На той час, іспанський спеціаліст очолював Реал Сосьєдад Б, а Еберль був спортивним директором Боруссії М.

"Розмова була вражаючою. Тоді він сказав, що для нього це ще зарано. Тому він відхилив пропозицію. Але це не значить, що можна робити якісь висновки щодо поточної ситуації. Я не коментуватиму імена", — заявив функціонер.

Нагадаємо, нинішнього керманича Баєра Хабі Алонсо пов'язують з мюнхенським клубом, оскільки їхній головний тренер Томас Тухель піде наприкінці поточного сезону.