Німеччина

Торік дортмундська Боруссія була в кроці від трофея, але не витримала тиску.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував успіхи Баєра на внутрішній арені.

"Єдина команда, яка не програвала у всіх турнірах і бореться з Баварією.

Зараз у них найкращий період сезону, вони перебувають у ситуації, коли ще не можуть виграти Бундеслігу, але можуть її програти, бо всі думають, що справа зроблена. Це найскладніше, оскільки нічого не закінчено.

Йдеться не лише про те, як вони грають, а й про те, що вони не програли жодного матчу в Лізі Європи, Кубку Німеччини, Бундеслізі. Мені неймовірно пощастило із Хабі Алонсо. Він був неймовірно розумним гравцем", – сказав головний тренер Манчестер Сіті.

За 11 турів до закінчення Бундесліги Баєр випереджає Баварію на 8 очок.