Англія

Японець може більше не зіграти у поточній кампанії.

Лівий вінгер Брайтона Каору Мітома може пропустити залишок поточного сезону через травму спини, передає видання The Athletic.

Через пошкодження 26-річний японець не зміг взяти участь у домашньому матчі 26 туру АПЛ проти Евертона (1:1) у суботу, 24 лютого. Перед поєдинком проти Вулвергемптона у Кубку Англії керманич Брайтона Роберто Де Дзербі висловився щодо стану вінгера.

"Я думаю, що ми втратили Мітому до кінця сезону. Думаю, він вибув на два-три місяці, тобто сезон для нього завершено", — заявив італійський спеціаліст.

Раніше, у грудні-січні, японець пропустив кілька матчів через травму гомілковостопного суглоба, яка завадила йому вчасно приєднатися до збірної Японії на Кубку Азії-2023. Гравець взяв участь у матчах своєї національної команди в 1/8 та 1/4 фіналу турніру, перш ніж повернутися до Брайтона. Після цього він встиг зіграти у поєдинках АПЛ проти Тоттенгема та Шеффілд Юнайтед.

Загалом, у поточному сезоні на рахунку Мітоми 3 голи і 6 асистів за Брайтон у 26 матчах у всіх турнірах.