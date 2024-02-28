Англія

Лестер у овертаймі вибив Борнмут із Забарним із Кубка Англії

Команда з Чемпіоншипу оформила розкішний гол дальнім ударом, якого вистачило для здобуття перепустки до наступного раунду.

Борнмут — Лестер, Getty Images

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Борнмут — Лестер 0:1

Гол: Фатаву, 105



Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Скотт, Кук — Уаттара, Біллінг, Сіністерра (Клюйверт, 90) — Унал (Семеньйо, 46).



Лестер: Столарчик — Чаудрі (Перейра, 46), Вестергор, Коуді, Дойл — Прат, Райхі, Акгюн — Олбрайтон (Фатаву, 64), Кеннон (Іхеаначо, 63), Марсал.



Попередження: Унал, Сенесі, Скотт, Клюйверт — Дойл, Фатаву, Перейра.