Англія

Дуже солідні цифри форварда у англійській команді.

Ерлінг Голанд забив 79 голів з моменту дебюту у Манчестер Сіті, що на 30 голів більше, ніж в будь-якого іншого гравця в АПЛ за цей час - повідомляє Twitter Opta Joe.

Другим у списку йде Мохамед Салах, в якого 49 голів за Ліверпуль.

У матчі Кубку Англії з Лутоном Ерлінг відмітився пента-триком, а його команда вийшла у чвертьфінал.

Цього сезону 23-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах, забив 27 голів і віддав 6 асистів.