Ерлінг Голанд забив 79 голів з моменту дебюту у Манчестер Сіті, що на 30 голів більше, ніж в будь-якого іншого гравця в АПЛ за цей час - повідомляє Twitter Opta Joe

Другим у списку йде Мохамед Салах, в якого 49 голів за Ліверпуль. 

У матчі Кубку Англії з Лутоном Ерлінг відмітився пента-триком, а його команда вийшла у чвертьфінал. 

Цього сезону 23-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах, забив 27 голів і віддав 6 асистів. 