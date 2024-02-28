Англія

Сергій Палкін стверджує, що українець може досягти великого прогресу, але з ним потрібно старанно працювати.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін вважає, що вінгер Челсі Михайло Мудрик — один із найкращих гравців світу, але йому потрібен особливий підхід та підтримка.

"Для мене Мудрик — найталановитіший і найунікальніший гравець у світі. Я вважаю, що для того, щоб отримати від нього максимум, як вони розраховують, у нього потрібно вкладатися. І ці інвестиції не є грошима.

Інвестиція у даному випадку – це час, який тренерський штаб зможе провести з ним і тісно з ним попрацювати. Він молодий хлопець, він перейшов із чемпіонату України до англійської Прем’єр-ліги.

Це зовсім інший світ, зовсім інший рівень, зовсім інший футбол. Я вважаю, що якщо тренерський штаб присвятить йому якийсь час, він стане втричі, чотири або п’ять разів сильнішим", — наводить слова Палкіна Bein Sports з посиланням на Stats Perform.

Нагадаємо, Шахтар продав Мудрика в Челсі взимку минулого року за 70+30 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Мудрик провів 26 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.