Англія

"Пенсіонери" здобули важку перемогу над "білими".

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого раунда Кубка Англії з Лідсом (3:2). Його слова наводить BBC.

"Було складно через очікування, але за останні чотири тижні ми досягли фантастичних результатів. Наша команда бореться, а головне, вона починає поводитися, як команда.

На даний момент нам трохи не вистачає складу, тому що у нас є 10-12 постійно травмованих гравців. Енцо Фернандес і Мойсес Кайседо грають регулярно, але їх нікому замінити. Їм уже час дати відпочити.

Подальші очікування величезні, бо ми – Челсі. Однак нашій команді необхідно зміцнювати впевненість у собі", — заявив аргентинський фахівець.