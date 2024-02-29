Англія

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Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно оцінив гру двох своїх футболістів — вінгера Михайла Мудрика та півзахисника Конора Галлагера у матчі п'ятого раунда Кубка Англії з Лідс (3:2).

"Мудрик має дивовижний талант. Однак цьому таланту потрібно знайти застосування у командній грі. Для цього будь-якому футболісту потрібен час.

Галахгер дуже важливий для нас гравець. Його внесок у команду з матчу в матч – фантастичний. Старання та якість гри Конора видно неозброєним оком", — наводить слова аргентинця Фабриціо Романо.