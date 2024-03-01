Англія

Вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував своє святкування голу в матчі з Лідсом у кубковому матчі.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі на власному полі зустрівся з Лідс Юнайтед (3:2), який представляє Чемпіоншип.

Безпосередній вклад у перемогу команди доклав Михайло Мудрик. Українець забив гол після прострілу Рахіма Стерлінга та своєрідно відсвяткував перше взяття воріт у 2024 році. Після матчу Михайло написав у соцмережі, що означає його святкування.

"Людський годинник завжди поспішає, Божий годинник завжди точний", – написав українець в Інстаграм.

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 27 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.