Наставник дав свій коментар.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
02 березня 2024, 20:30
"45 хвилин ми були дуже хороші й контролювали гру. Потрібно було продовжувати тиснути і діяти в тому ж дусі.
Рівень гри суперника зріс після перерви. Ми були нестабільні й повинні були краще оборонятися. Пропущений гол змінив гру.
Ми грали краще, але необхідно забивати в ключовий момент, також потрібні везіння і надійніша оборона.
Після шести днів, протягом яких ми взяли участь у трьох складних матчах, думаю, самовіддача була вражаючою", — сказав Почеттіно.