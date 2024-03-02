Головному тренеру Челсі Маурісіо Почеттіно сподобалася перша половина гри з Брентфордом (2:2).
"45 хвилин ми були дуже хороші й контролювали гру. Потрібно було продовжувати тиснути і діяти в тому ж дусі.
Рівень гри суперника зріс після перерви. Ми були нестабільні й повинні були краще оборонятися. Пропущений гол змінив гру.
Ми грали краще, але необхідно забивати в ключовий момент, також потрібні везіння і надійніша оборона.
Після шести днів, протягом яких ми взяли участь у трьох складних матчах, думаю, самовіддача була вражаючою", — сказав Почеттіно. 
Раніше повідомлялося, що Челсі може розлучитися з сімома гравцями в літнє трансферне вікно. 